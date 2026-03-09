Haberler

İmamoğlu:  Birazcık Mertliğiniz Varsa Bu İnsanları Bırakın, Tek Başıma Benimle Mücadele Edin!

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından duruşma sonrası sert bir mesaj paylaştı.

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, bugün görülen duruşmanın ardından bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu,  Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Birazcık mertliğiniz varsa bu insanları bırakın, tek başıma benimle mücadele edin!" ifadesini kullandı.

