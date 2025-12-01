Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP Kurultayı Mesajı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'na ilişkin olarak tüm yeni üyeleri tebrik etti ve partinin iktidara hazır olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'na ilişkin olarak, "Başarılarıyla partimize güç katacaklarına inancım tam. CHP Türkiye'ye hazır, Türkiye CHP'ye hazır" ifadesini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "CHP 39. Kurultayı'nda seçilen tüm Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini, tüm yol arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. İktidara giden yolda çok önemli bir sorumluluk üstlendiler. Başarılarıyla partimize güç katacaklarına inancım tam. CHP Türkiye'ye hazır, Türkiye CHP'ye hazır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
title
