Ekrem İmamoğlu'ndan CHP Kurultayı Mesajı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "CHP 39. Kurultayı'nda seçilen tüm Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini, tüm yol arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. İktidara giden yolda çok önemli bir sorumluluk üstlendiler. Başarılarıyla partimize güç katacaklarına inancım tam. CHP Türkiye'ye hazır, Türkiye CHP'ye hazır" ifadelerini kullandı.