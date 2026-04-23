Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı: "Geleceğimizin Teminatı Çocuklarımız İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'li cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. İmamoğlu, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan mesajında, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın her birinin alnından öpüyorum. Onlara çok güveniyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan'ımız kutlu olsun."

Paylaşımda, İmamoğlu'nun, İBB Davası'nın dünkü celsesindeki kutlama sözlerinin yapay zeka ile hazırlanmış videosu da yer aldı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

