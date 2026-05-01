Ekrem İmamoğlu'ndan, 1 Mayıs Mesajı: "Bu Ülke, En Çok Çalışanların Hakkını Aldığı Gün Güzelleşecek"

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, "Adalet yerini bulacak. Emek karşılığını alacak. Bu ülke, en çok çalışanların hakkını aldığı gün güzelleşecek. Yaşasın 1 Mayıs" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda, Ekrem İmamoğlu'nun bir video paylaşıldı.

İmamoğlu'nun seslendirdiği videoda, şu ifadeler yer aldı:

"Bu ülke zor bir dönemden geçiyor. İşsizlik çok, geçinebilen az. Gençler umutla değil, kaygıyla bakıyor yarına. Evlerde hesap bitmiyor, sofralar küçülüyor. Adalet duygusu zedeleniyor. Ama biz bu tabloya razı değiliz, çünkü biliyoruz, bu düzen değişebilir. Emeğin değer gördüğü, gençlerin geleceğini bu topraklarda kurduğu, herkesin hakkını aldığı bir Türkiye mümkün. Biz bunun için varız, bunun için çalışıyoruz. Adalet yerini bulacak, emek karşılığını alacak. Bu ülke, en çok çalışanların hakkını aldığı gün güzelleşecek."

Kaynak: ANKA