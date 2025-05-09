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Ekrem İmamoğlu İçin Yeni X Hesabı Açıldı

Ekrem İmamoğlu İçin Yeni X Hesabı Açıldı
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CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ait 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' adında yeni bir X hesabı açıldı. Hesabın ilk paylaşımında, İmamoğlu Van'da gerçekleştirilecek mitinge davet etti.

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için resmi X hesabı açıldı. "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" adını taşıyan hesabın ilk gönderiminde, İmamoğlu yurttaşları CHP'nin yarın Van'da yapacağı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine davet etti.

Sosyal medya platformu X'in CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun hesabına Türkiye'den erişim engeli getirilmesine tepkiler sürerken, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için yeni bir X hesabı açıldı.

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" adını taşıyan yeni X hesabı üzerinden yapılan ilk paylaşımda, İmamoğlu'nun yarın CHP'nin Van'da yapacağı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine destek mesajı paylaşıldı.

İmamoğlu'nun mesajında, " Van'a her geldiğimde müthiş bir muhabbet ve sevgiyle karşılamıştı Vanlı hemşehrilerim beni. Haksızlıklara, hukuksuzluklara, kayyumlara karşı hep gür sesler yükseldi Van'dan. Şimdi bütün Vanlı hemşehrilerimi, millet iradesine vurulan darbeye karşı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya davet ediyorum. Silivri Cezaevi'nden buluşmanızı izleyecek, tüm kardeşlik duygularımla yanınızda olacağım. 10 Mayıs Cumartesi 12.00 Van Kent Meydanı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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