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Ekrem İmamoğlu: İbb'nin Milyarlarca Lira Değerindeki 2 Mülküne Daha El Konuldu. Hukuki Olarak Sonuna Kadar Konunun Takipçisiyiz

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Ekrem İmamoğlu: İbb'nin Milyarlarca Lira Değerindeki 2 Mülküne Daha El Konuldu. Hukuki Olarak Sonuna Kadar Konunun Takipçisiyiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyeti, Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugün, İBB’nin milyarlarca lira değerindeki iki mülküne daha merkezi idare tarafından el konuldu. Hem hukuk nezdinde iflas etmiş bir dayatma hem de halk nezdinde iflas etmiş bir yönetim anlayışı ile bir kez daha muhatap olduk. Hukuki olarak sonuna kadar konunun takipçisiyiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyeti, Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün, İBB'nin milyarlarca lira değerindeki iki mülküne daha merkezi idare tarafından el konuldu. Hem hukuk nezdinde iflas etmiş bir dayatma hem de halk nezdinde iflas etmiş bir yönetim anlayışı ile bir kez daha muhatap olduk. Hukuki olarak sonuna kadar konunun takipçisiyiz" dedi.

İstanbul Valiliği'nde bugün toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, İBB'ye ait Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyetini belediyeden alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devretti.

"İBB'NİN MİLYARLARCA LİRA DEĞERİNDEKİ 2 MÜLKÜNE DAHA MERKEZİ İDARE TARAFINDAN EL KONULDU"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün, İBB'nin milyarlarca lira değerindeki iki mülküne daha merkezi idare tarafından el konuldu. Hem hukuk nezdinde iflas etmiş bir dayatma hem de halk nezdinde iflas etmiş bir yönetim anlayışı ile bir kez daha muhatap olduk. Hukuki olarak sonuna kadar konunun takipçisiyiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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