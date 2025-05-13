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Ekrem İmamoğlu Hakkında Yeni Soruşturma Başlatıldı

Ekrem İmamoğlu Hakkında Yeni Soruşturma Başlatıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturmasının ardından kamu görevlisine hakaret suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya uğradı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, "kamu görevlisine hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan alınan ifadesinde, yargı görevlilerine hakaret içerikli beyanlar olduğunu tespit etti.

Başsavcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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