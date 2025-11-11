Haberler

Ekrem İmamoğlu Hakkında İddianame Hazırlandı

Ekrem İmamoğlu Hakkında İddianame Hazırlandı
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı bir iddianame hazırladı. İddianamede toplamda 402 şüpheli bulunuyor.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İBB iddianamesi hazırlandı. İddianamede, görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu, 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
