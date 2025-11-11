Ekrem İmamoğlu Hakkında İddianame Hazırlandı
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İBB iddianamesi hazırlandı. İddianamede, görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu, 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel