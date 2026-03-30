Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma başlatıldı

GÖREVİNDEN uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, bilirkişi S.B.'ye yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın 4'üncü duruşması Silivri'de görüldü. Duruşma sırasında yaptığı savunmada kullandığı ifadeler nedeniyle İmamoğlu hakkında, görevli yargı mensuplarına yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 'kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit' suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak 2025'te düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturma ve kamu davalarında görevli bilirkişi S.B.'ye yönelik sözleri nedeniyle 'yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davanın 4'üncü duruşması, İstanbul Adliyesi'ndeki 2. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 2 No'lu duruşma salonunda yapıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2025/125 esas sayılı dosyasının 30 Mart 2026 tarihli duruşmasında ifade veren sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve kamuoyunda 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' olarak bilinen soruşturmada görevli yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 'kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit' suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

