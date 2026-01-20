İmamoğlu'ndan Çekmeköy Mitingine Davet: Yarın 'Kurtuluş Yok Tek Başına, ya Hep Beraber ya Hiç Birimiz!' Sesi Yükselecek
Tutuklu İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarınki mitingine yurttaşları davet ederek, birlik çağrısı yaptı.
(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Çekmeköy'de düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.
CHP, yarın saat 19.30'da Çekmeköy Hamidiye Mahallesinde miting düzenleyecek. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan mesajında, "Yarın Çekmeköy'deki kalabalıktan tek ses yükselecek: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel