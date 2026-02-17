Haberler

İmamoğlu'ndan Ataşehir Mitingine Davet:  İstanbul Tarih Yazdı, Yazmaya Devam Ediyor

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin yarın Ataşehir'de düzenleyeceği mitinge vatandaşları davet etti.

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Ataşehir'de düzenleyeceği mitinge vatandaşları davet etti.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan mesajında, "Yarın İstanbul'da 39. eylemde, 39. ilçedeyiz. Ataşehir'deyiz! İstanbul tarih yazdı, yazmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
