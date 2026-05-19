İmamoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı: Vazgeçmeyenlerin hikayesi

Güncelleme:
(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, "Bu ülke en zor zamanlarında bile vazgeçmeyenlerle kuruldu. Çünkü bazı anlarda mesele, başlamaya cesaret etmektir. 19 Mayıs, vazgeçmeyenlerin hikayesidir" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun, videolu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşıldı.

İmamoğlu paylaşımında, "Bu ülke, en zor zamanlarında bile vazgeçmeyenlerle kuruldu. Çünkü bazı anlarda mesele, başlamaya cesaret etmektir. 19 Mayıs vazgeçmeyenlerin hikayesidir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadesini kullandı.

Atatürk ve yol arkadaşlarının Bandırma Vapuru'nda yer aldığı videoda, şu diyaloglara yer verildi:

"- Paşam, İstanbul'da hükümetin etkisi kalmadı. Ordu dağılmış durumda. İnsanlar artık direnmeyi bırakıyor. Milletin morali yok, Paşam. Kimse artık bir şey değişir demiyor."

- Başarmak, sonrasıdır. Önce bir milletin ayağa kalkması gerekiyor.

Peki insanlar inanmazsa?

O zaman biz inanırız.

Kıyı göründü, Paşam.

Bundan sonra millet konuşacak."

Videonun devamında İmamoğlu, "Bu ülke en zor zamanlarında bile vazgeçmeyenlerle kuruldu. Çünkü bazı anlarda mesele, başlamaya cesaret etmektir. 19 Mayıs, vazgeçmeyenlerin hikayesidir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" sözlerini seslendirdi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

