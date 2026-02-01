Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ebeveynlere "Ekran Süresi" Uyarısı

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital dünyadaki risklerinden korunmaları için ebeveynlere 'ekran süresi' konusunda önerilerde bulundu ve her yaş için önerilen maksimum süreleri açıkladı.

(ANKARA) - Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital dünyadaki risklerden korunması amacıyla ebeveynlere "ekran süresi" konusunda uyarılarda bulundu. Bakanlık tarafından hazırlanan "Çocuklar Güvende" internet sitesinde, 6 yaşındaki çocuklar için ekran süresinin günde en fazla 1 saat olması gerektiği belirtildi.

Bakanlık, çocukların dijital alanlarda karşılaşabilecekleri risklere karşı ebeveynleri ve toplumu bilgilendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürürken, bu kapsamda "Çocuklar Güvende" internet sitesi ve mobil uygulamasını hayata geçirdi. Sitede, ebeveyn rehberliğinde çocuklar için güvenli dijital ortam oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.

İnternet sitesinde "Çevrimiçinde çocukları hedef alan tehlikeler", "Oyun dünyasındaki tuzaklar", "Ekran süresi", "Dijital ebeveyn olmak" ve "Çocuklar için güvenli içerik seçimi" başlıkları altında bilgilendirici içeriklere yer verildi.

0-3 yaş arası ekrandan tamamen uzak tutulmalı

"Ekran Süresi: Sağlıklı Kullanım Önerileri" bölümünde, ekran kullanımının çocukların gelişim süreçlerini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekilerek, yaşa uygun sürelerin belirlenmesi ve kontrollü kullanımın sağlanmasının önemine vurgu yapıldı.

Sitede, 0-3 yaş arasındaki dönemin çocukların beyin ve sosyal gelişimi açısından kritik olduğu belirtilerek, bu yaş grubundaki çocukların ekrandan tamamen uzak tutulması önerildi. 3-6 yaş arasındaki çocuklarda ise ekran süresinin sınırlandırılması ve yaş ilerledikçe bu sürenin aşamalı olarak artırılması tavsiye edildi. Video izleme, dijital oyunlar ve televizyon gibi aktivitelerin de ekran süresine dahil edilmesi gerektiği ifade edildi.

Yemek sırasında, uyku öncesinde dijital araçlar kullanılmamalı

Buna göre, 3 yaşındaki çocuklar için ekran süresinin günde en fazla 30 dakika, 4 yaşında 40 dakika, 5 yaşında 50 dakika, 6 yaşında ise en fazla 60 dakika olması gerektiği belirtildi. Ekran süresinin, çocuğun yaşı, gelişim düzeyi ve aile dinamiklerine göre belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

Yemek sırasında, uyku öncesinde ve çocuk odasında dijital araçların kullanılmamasının önemine dikkat çekilen sitede, ebeveynlerin kurallara uyarak çocuklara örnek olması, süre bitmeden önce hatırlatmalar yapılması ve ekran süresi sona erdiğinde çocuğun dikkatinin başka bir aktiviteye yönlendirilmesi önerildi.

