Ekoloji Grubu Sözcüsüne Saldırı

Hatay'da Samandağ Ekoloji Grubu Sözcüsü Mevlüt Oruç, faaliyeti durdurulan bir beton santralinin ortağı tarafından saldırıya uğrayarak darbedildi. Olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.

HATAY'da Samandağ Ekoloji Grubu Sözcüsü Mevlüt Oruç (61), mahkeme kararıyla faaliyeti durdurulan beton santralinin ortağı A.K. tarafından saldırıya uğrayarak darbedildi.

Olay, gece saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Yeşilada Mahallesi'nde meydana geldi. Samandağ Ekoloji Grubu'nun açtığı dava sonucu, 29 Ağustos'ta ilçedeki bir beton santralinin faaliyetleri durduruldu. Santralin ortaklarından A.K., yanında çalışanlarıyla birlikte gece saatlerinde iddiaya göre, Samandağ Ekoloji Grubu Sözcüsü Mevlüt Oruç'un otomobilinin önünü keserek durdurdu. A.K.'nın, otomobilin kapısını açıp, başına vurarak darbetmeye başladığını öne süren Oruç, bir süre sonra kendinden geçtiğini söyledi. Kendisine geldiğinde A.K.'nın ve çalışanların olay yerinden ayrıldığını fark eden Oruç, otomobiliyle eve geçti. Daha sonra yakınlarıyla hastaneye giden Oruç, A.K. hakkında şikayette bulundu. Başında darp yaraları bulunan Oruç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

A.K.'yı gözaltına almak için harekete geçen polis, olayla ilgili incelemeye devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
