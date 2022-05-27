Ekmek arasında uyuşturucu taşırken yakalandı - Haberler

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Ekmek arasında uyuşturucu taşırken yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Gürkan Yılmaz - Güncel
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Ekmek arasında uyuşturucu taşırken yakalandı

KASTAMONU'nun Abana ilçesinde, ekmek arasında uyuşturucu taşıyan şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

KASTAMONU'nun Abana ilçesinde, ekmek arasında uyuşturucu taşıyan şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Abana İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışma kapsamında yolcu otobüsüyle İstanbul'dan Kastamonu'nun Abana ilçesine gelen S.B.'nin üzerinde arama yaptı. Aramada, şüphelinin yanındaki ekmeğin arasında 35 gram metamfetamin ele geçirildi. S.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Güncel

Uyuşturucu, Kastamonu, Hisarcık, Abana, Güncel, Haberler

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