EKİPLER ENKAZ ALTINDA KALAN BEDİH'İ ARIYOR
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Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem; hasarlı bazı binalar yıkıldı (8)Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme Bedih Kış (29), eşyalarını almak için girdiği 5 katlı Buhara apartmanında yakalandı.
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem; hasarlı bazı binalar yıkıldı (8)
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme Bedih Kış (29), eşyalarını almak için girdiği 5 katlı Buhara apartmanında yakalandı. 1 kişinin enkaz altından çıkarıldığı apartmanında Bedir için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Gürbüzbey apartmanında ise tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması başlattı.
Öte yandan kent genelinde ise 30 bina çöktü, 1 kişi yaşamını yitirirken 119 kişi de yaralandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel