Haberler

Ekim 2023'ten beri İsrail saldırılarında Gazze'de can kaybı 74 bin 16'ya yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında can kaybının 74 bin 16'ya yükseldiğini bildirdi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1415 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 973 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 16'ya yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 7 kişinin naaşıyla 38 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1415 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 973 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 834 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 74 bin 16'ya, yaralı sayısının 175 bin 68'e yükseldiği bildirildi.

Ayrıca 19 Eylül'den bu yana kimlik bilgileri kesinleştirilen 81 cenaze daha toplam ölü sayısına eklendi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
Çarpıcı iddia! Sarallar ve Şahinlerin MHP'deki görüşmesi başladı

Yeraltı dünyasının iki grubunun MHP'deki görüşmesi başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Parti Bandırma’da ön seçim öncesi gerginlik

Özgür Özel'i kızdıracak görüntüler! Birbirlerine girdiler
Merih Demiral'dan kırmızı kart tepkisi: Hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı

Yıldız futbolcumuz hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı
Greenwood, Osimhen'i solladı! Aradaki fark dudak uçuklattı

Greenwood, Osimhen'i solladı! Artık 1 numara o
Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı

Maç sonunda da herkesi kendine hayran bıraktı

Oğlunu 1 yaşında kaybeden Prof. Dr. Rüstem Hayat, Erzurum'da keşfettiği yeni sinek türüne onun adını verdi

28 yıl önce kaybettiği oğlunu bir sinekle ölümsüzleştirdi
Uyuşturucu-fuhuş soruşturmasında 5 milyon dolarlık 'iş takibi' iddiası

Uyuşturucu-fuhuş soruşturmasında 5 milyon dolarlık "iş takibi" iddiası
New Jersey'de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı

Sokaklar resmen denize döndü