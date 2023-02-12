Depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi, Gürcistan'a kaçarken havalimanında yakalandı

Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi Yavuz Karakuş, eşi Sevilay Karakuş ile Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 14 kişinin ölü olarak çıkarıldığı Pamukoğlu Sitesi'nin inşaat mühendisi ise Afyonkarahisar'da yakalandı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar terminalinde bugün yapılan kimlik kontrolleri sırasında Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alındı.

ÜZERİNDEN YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇIKTI

Yavuz Karakuş'un Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlendi. Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş'un üzerinden 16 bin dolar ve 20 bin lira para çıktı.

BAŞKA BİR MÜTEAHHİT DE AFYONKARAHİSAR'DA YAKALANDI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı da merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde yıkılan ve hasar gören binalara ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde şu ana kadar 14 kişinin ölü olarak çıkarıldığı Pamukoğlu Sitesi'nin yapılan ilk incelemelerde beton kalitesinin çok düşük olduğu, donat işçiliğinin kullanıldığı, donat işçiliğinin de çok kötü olduğu açıklandı. Açık tespitlere istinaden binanın ruhsatnamesinde fenni mesul olarak bildirilen inşaat mühendisi A.G., Afyonkarahisar Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. A.G., ekipler tarafından Gaziantep'e sevk edildi.