Eisenkot Netanyahu'nun 'bölücü' konuşması nedeniyle Likud ile müzakereleri iptal etti

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İsrail'de hükümet kurma yetkisi verilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail Meclisinin açılışında yaptığı "bölücü" konuşma nedeniyle Yashar ve Likud partileri arasında gerçekleştirilecek müzakere toplantısını iptal etme talimatı verdi.

Yashar Partisi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, belirlenen ilkelere bağlı olan tüm partilerin hükümet kurmak için davet edildiği aktarıldı.

Bu kapsamda yarın Eisenkot liderliğindeki Yashar ve Netanyahu liderliğindeki Likud partileri arasında müzakere toplantısı ayarlandığı kaydedilen açıklamada, Eisenkot'un "geçici Başbakan'ın bölücü konuşması" nedeniyle planlanan söz konusu toplantının iptal edilmesi talimatı verdiği aktarıldı.

Açıklamada, Netanyahu'nun İsrail vatandaşlarına sert sözler sarf ettiği ve birlik istemediği belirtilerek "Bir seçim yapması gerektiğinde, ne pahasına olursa olsun Netanyahu her zaman kendi çıkarını seçecektir." ifadesine yer verildi.

Netanyahu, Meclisin açılışında yaptığı konuşmada, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilere yönelik ırkçı ifadeler kullanarak "Ülkemizin kaderini bu insanların ellerine mi emanet edeceksiniz? Muazzam bir Siyonist kitleyi temsil eden Siyonist partiler yerine onları mı tercih ediyorsunuz?" demişti.

Eisenkot, Netanyahu'nun "nefret dolu" konuşmasının, görevde kalmaya layık olmadığını bir kez daha kanıtladığını söylerken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden milletvekilleri ise Netanyahu'yu "ırkçı" olarak nitelemişti.

Kaynak: AA