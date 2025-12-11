Haberler

Eski İsrail Başbakanı Olmert, ülkesinin "Batı Şeria'da her gün savaş suçu işlediğini" söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı her gün savaş suçu niteliğinde eylemler gerçekleştirildiğini belirtti. 'Korku gençleri' olarak adlandırılan grubu eleştiren Olmert, bu duruma sessiz kalmayacağını ifade etti.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin her gün Filistinlilere karşı "savaş suçu" niteliğinde eylemler gerçekleştirdiğini söyledi.

Maariv gazetesine bağlı FM 103 Radyosuna konuşan Olmert, "Batı Şeria'da her gün savaş suçları işleniyor. Buna sessiz kalmayacağım; çünkü bu, inandığım İsrail değil." ifadelerini kullandı.

Olmert, "Tepe Gençleri" olarak bilinen Filistin topraklarını gasbeden İsrailli gruba atıfta bulunarak "Her gün Batı Şeria'da 'korku gençleri' tarafından öldürme ve baskı içeren dehşet verici bir süreç yürütülüyor. Bu, hükümet tarafından desteklenen büyük bir gruptur." şeklinde konuştu.

Filistinli, İsrailli ve uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarına göre "Tepe Gençleri", Batı Şeria'da Filistinlilere ait mülklerin ve ağaçların tahrip edilmesinden, topraklara el konulmasından ve çeşitli saldırılardan sorumlu tutuluyor.

Kaynak: AA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı

6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyreğe denk geliyor! Şu harabenin içine giren ekipler şoke oldu
En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti

En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
title