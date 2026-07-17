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Mersin'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye 263 bin 719 lira ceza kesildi

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Mersin'in Mezitli ilçesinde sosyal medyada yayılan yol verme tartışması görüntüleri üzerine polis harekete geçti. İki sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanma', 'uyuşturucu etkisinde araç kullanma' ve 'trafik kurallarını ihlal' suçlarından toplam 263 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve kuralları ihlal eden 2 sürücüye toplam 263 bin 719 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformlarında yer alan yol verme tartışması görüntülerine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Kelveli Caddesi'nde durdurduğu araç sürücüsü R.M. ile araç sahibi olan ve henüz ismi öğrenilemeyen eşine, "ehliyetsiz araç kullanma", "uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullanma" ve "polisin trafik uyarılarına uymama" suçlarından 261 bin lira idari para cezası uyguladı.

Görüntülerde yer alan bir diğer araç sürücüsü S.Ü'ye ise trafikte geçiş önceliğine uymadığı gerekçesiyle 2 bin 719 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
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