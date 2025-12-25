Haberler

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı

Karabük'te 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kaza yaptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sürücüye ceza kesildi.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı.

Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde 78 ABL 583 plakalı otomobilin sürücüsü M.E.Y. (19), ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Buradan Karabük-Yenice kara yoluna bağlanan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

Kazada sürücü ve yanındaki Z.C.K. (18) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde 1,85 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "dur ikazına uymamak", "sürücü belgesiz araç kullanmak" ve "alkollü araç kullanmak" gibi 6 maddesinden toplam 51 bin 948 lira idari para cezası kesildi.

Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
