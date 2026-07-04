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Plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 88 bin 500 lira ceza

Plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 88 bin 500 lira ceza
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durdurulan plakasız motosikletin şase ve motor numarasının kazınmış olduğu belirlendi. Ehliyetsiz sürücü T.P.'ye 88 bin 500 lira ceza kesildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durdurulan şase ile motor numarası kazınmış plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsü T.P.'ye, 88 bin 500 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro amirliği ekipleri, Büyükşehsuvar Bey Mahallesi Alay Kavşağı'nda T.P. yönetimindeki plakasız motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede motosikletin şase ve motor numarası kazınmış olduğu, sürücü T.P.'nin ise ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. T.P.'ye 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 88 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise işlemlerin ardından yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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