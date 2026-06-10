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Mersin'de trafikte makas atan ehliyetsiz sürücüye 170 bin lira ceza kesildi

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Mersin'de trafikte makas atarak ilerleyen ehliyetsiz sürücü B.K.'ye 170 bin lira ceza kesildi, aracı 60 gün trafikten menedildi.

Mersin'de otomobiliyle trafikte makas atarak ilerleyen ehliyetsiz sürücüye 170 bin lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açılamasına göre, 8 Haziran'da merkez Akdeniz ilçesi 151. Cadde'de bir otomobil sürücüsünün, ardı ardında şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirlendi.

Plakası tespit edilen aracı kullanan B.K'ye makas attığı ve sürücü belgesiz araç kullandığı gerekçesiyle 170 bin lira ceza kesen ekipler, otomobili 60 gün trafikten menetti.

Sürücünün yolda makas atarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci
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