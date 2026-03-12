Haberler

Manisa'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye çeşitli suçlardan 699 bin lira ceza uygulandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü G.A'ya toplamda 699 bin 246 lira idari para cezası kesildi. Kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün aracı trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Garaj Caddesi'nde şüphe üzerine G.A'nın kullandığı 64 ADU 896 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sırasında aracıyla başka bir araca çarptı ve Kamil Sezer Caddesi'nde yakalandı.

Alkollü araç kullanmaktan daha önce ehliyetine el konulduğu belirlenen G.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun "ehliyetsiz araç kullanmak", "alkollü araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak" ve "genel güvenliği tehlikeye sokmak" maddelerinde toplam 699 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.

Aracı trafikten men edilen G.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Onay Ozan
