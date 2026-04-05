Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü alkolmetreye üflemedi; 259 bin TL ceza

Bolu'da dur ikazına uymayan ehliyetsiz sürücü Vural Sokuluoğlu, alkolmetreye üflemeyi reddettiği için toplamda 259 bin 446 TL para cezası aldı. Olay sırasında gazeteciyi tehdit edip saldırdı.

BOLU'da, polisin 'dur' ikazına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Vural Sokuluoğlu, takip sonucu yakalanırken, alkolmetreye üflemeyi reddetti. Aracın muayenesinin de olmadığı belirlenen sürücüye toplam 259 bin 446 TL para cezası kesildi.

Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Borazanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin 'dur' ikazına uymayan 14 FJ 433 plakalı otomobilin sürücüsü, takip sonucu yakalandı. Yapılan kontrolde aracın muayenesinin olmadığı, sürücü Vural Sokuluoğlu'nun ise ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Polisin alkollü olduğundan şüphelendiği sürücü, alkolmetreye üflemeyi de reddetti. Sürücüye, dur ikazına uymamaktan 200 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 410 TL, alkolmetreye üflemediği için 33 bin 317 TL ve aracının da muayenesiz olması nedeniyle 2 bin 719 TL para cezası uygulandı.

Toplam 259 bin 446 TL para cezası uygulanan sürücü Vural Sokuluoğlu ve yanındaki arkadaşı Ali Rıza Yılancı olayı görüntüleyen gazeteciyi de tehdit edip, kamerasına saldırdı. Olay, polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Haber: Oğuzhan EKE/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı

Kimse ikna edemedi, kurtuluşu mucize oldu
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti

İran, piyasaları mahveden kararından dönmek için tek bir şart sundu
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı! 1967'den bu yana ilk kez görüldü
Hizbullah'ın 'İngiliz savaş gemisini hedef aldığı' iddiası

Avrupa ülkesinin savaş gemisine saldırı! Bu kez İran'dan değil

Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı

Kimse ikna edemedi, kurtuluşu mucize oldu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı