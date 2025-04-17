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Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Öğrencilerden Biri Hayatını Kaybetti

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Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen iki ortaokul öğrencisi, ehliyetsiz sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu birisi hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen ortaokul öğrencileri Kemal Taha Keskin'in ölümüne, Faik Özgün'ün de yaralanmasına neden olan ehliyetsiz M.K.'nın otomobiliyle çarptığı kaza anına ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin, iki öğrenciye çarpması ve çocukların yere savrulması yer alıyor.

Haber: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA DHA

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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