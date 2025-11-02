Ehliyetsiz Sürücünün Aracı Gölete Düştü

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde ehliyetsiz sürücü Kaan G.'nin (18) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp, gölete düştü. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kelkit Çayı kenarındaki hizmet yolunda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşı Ahmet B. ile birlikte balık tutmaya giden Kaan G. arkadaşına ait 05 ADN 575 plakalı otomobille kısa bir tur atmak istedi. Bir süre aracı kullanan ve ehliyeti olmadığı öğrenilen genç, direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil çay kenarındaki gölete düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ehliyetsiz yaralı sürücü, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaan G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaan G. hakkında cazai işlem uygulanacağı belirtilirken; ehliyetsiz sürücünün araçta yalnız olduğu öğrenildi.

Gölete düşen otomobil ise vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT,