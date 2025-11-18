Ehliyetsiz Sürücü Yaya Geçidinde Kazaya Neden Oldu

EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Adana'da bisikletiyle yaya geçidinden geçerken çarptığı Muhammet Miraç Çam'ın ölümüne neden olan Eren K. (26), polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Eren K.'nin bir süre önce yüksek promil alkollü yakalandığı için ehliyetine el konulduğu, kaza sırasında da ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Eren K.'nin ifadesinde, "Ben hızımı azalttım ancak yeşil ışık yandığını görünce geçtim. Yaya geçidindeki kişi bir anda önüme çıktı. Çarptıktan sonra yardım etmek için araçtan indim ancak çevredekiler tepki gösterince korkup, kaçtım" dediği bildirildi.