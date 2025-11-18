Haberler

Ehliyetsiz Sürücü Yaya Geçidinde Kazaya Neden Oldu

Ehliyetsiz Sürücü Yaya Geçidinde Kazaya Neden Oldu
Güncelleme:
Adana'da bisikletiyle yaya geçidinden geçerken bir yayaya çarpan ehliyetine el konulan Eren K., kazanın ardından adliyeye sevk edildi.

EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Adana'da bisikletiyle yaya geçidinden geçerken çarptığı Muhammet Miraç Çam'ın ölümüne neden olan Eren K. (26), polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Eren K.'nin bir süre önce yüksek promil alkollü yakalandığı için ehliyetine el konulduğu, kaza sırasında da ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Eren K.'nin ifadesinde, "Ben hızımı azalttım ancak yeşil ışık yandığını görünce geçtim. Yaya geçidindeki kişi bir anda önüme çıktı. Çarptıktan sonra yardım etmek için araçtan indim ancak çevredekiler tepki gösterince korkup, kaçtım" dediği bildirildi.


