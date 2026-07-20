Denetimden kaçan ehliyetsiz sürücü ile sahibine toplam 80 bin lira ceza

KIRIKKALE'de dron denetiminden kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücüye ile otomobil sahibine 40'ar bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Millet Bulvarı üzerinde dron destekli trafik uygulaması yaptı. Dron denetimini fark eden ehliyetsiz sürücü denetimden kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin lira, araç sahibine motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermekten 40 bin lira olmak üzere toplamda 80 bin lira cezai işlem uygulandı.

Haber: Burak ÇALIŞKAN/KIRIKKALE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı