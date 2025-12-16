Polisten kaçarken ekip otosuna çarpan ehliyetsiz sürücüye 95 bin lira ceza

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kullandığı cip ile kaçarken polis aracına çarparak zarar verdi. Ehliyetsiz araç kullanan Y.A.'ya (15) ve cipin sahibine toplam 95 bin 183 TL cezai işlem uygulandı.

Olay, geç saatlerde İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan polis ekipleri, şüphe üzerine Y.A. idaresindeki 16 BDV 355 plakalı cipin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibi sırasında geri manevra yapan sürücü, ekip otosuna çarparak zarar yol açtı. Cip sürücüsü, yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından aracın önü kesilerek durduruldu.

Sürücü Y.A.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, cipin sahibine de aynı miktarda ceza kesildi. Ayrıca sürücüye 'dur' ihtarına uymamaktan 2 bin 167 TL, sürekli şerit değiştirmekten 9 bin 267 TL, drift atmaktan ise 46 bin 393 TL olmak üzere toplam 95 bin 183 TL idari para cezası uygulandı.

Ehliyetsiz sürücü Y.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, cip çekici yardımıyla otoparka çekildi.