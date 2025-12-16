Haberler

Polisten kaçarken ekip otosuna çarpan ehliyetsiz sürücüye 95 bin lira ceza

Polisten kaçarken ekip otosuna çarpan ehliyetsiz sürücüye 95 bin lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü Y.A., kaçarken polis aracına çarptı. Toplam 95 bin 183 TL cezai işlem uygulandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kullandığı cip ile kaçarken polis aracına çarparak zarar verdi. Ehliyetsiz araç kullanan Y.A.'ya (15) ve cipin sahibine toplam 95 bin 183 TL cezai işlem uygulandı.

Olay, geç saatlerde İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan polis ekipleri, şüphe üzerine Y.A. idaresindeki 16 BDV 355 plakalı cipin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibi sırasında geri manevra yapan sürücü, ekip otosuna çarparak zarar yol açtı. Cip sürücüsü, yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından aracın önü kesilerek durduruldu.

Sürücü Y.A.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, cipin sahibine de aynı miktarda ceza kesildi. Ayrıca sürücüye 'dur' ihtarına uymamaktan 2 bin 167 TL, sürekli şerit değiştirmekten 9 bin 267 TL, drift atmaktan ise 46 bin 393 TL olmak üzere toplam 95 bin 183 TL idari para cezası uygulandı.

Ehliyetsiz sürücü Y.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, cip çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz

Polislerin beklediği müjde geldi! İşte yeni sistemin detayları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm takım taraftarların yanına giderken Szymanski'den olay yaratacak hareket

Tüm takım taraftarla kutlama yaparken, o isim soyunma odasına gitti
Asla ama asla kullanmayın! Son yıllarda herkesin evine giriyor, kan kusuncaya kadar anlaşılmıyor

Son yıllarda herkesin evine giriyor, kan kusuncaya kadar anlaşılmıyor
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
KLM uçağında fare alarmı: 250 yolcu Karayipler'de mahsur kaldı

Devasa farenin nereden çıktığını söylesek inanmazsınız!
Tüm takım taraftarların yanına giderken Szymanski'den olay yaratacak hareket

Tüm takım taraftarla kutlama yaparken, o isim soyunma odasına gitti
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu

İnfial yaratan görüntü! Her şey bayrak töreni sırasında yaşandı
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli

Bambaşka bir formatla ekranlara dönüyor! Yeni programının adı da belli
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
RAMS Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı

Süper Lig şampiyonu, yıldız oyuncusuyla yollarını ayırdı
ABD'de başladı, tüm dünyaya yayılacak! Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!

Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!
Aralarına alıp acımasızca dövdüler! Dehşet anları kameralarda

Aralarına alıp acımasızca dövdüler! Dehşet anları kameralarda
title