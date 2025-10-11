Haberler

Ehliyetsiz Sürücü, Jandarmadan Kaçarken Park Halindeki Araçla Çarpıştı

Güncelleme:
Çorum'un Bayat ilçesinde jandarma ekibinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 16 yaşındaki sürücü, park halindeki bir araca çarparak yakalandı. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanma ve 'dur' ihtarına uymama suçlarından ceza uygulandı.

Çorum'un Bayat ilçesinde jandarma ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve aracıyla park halindeki bir otomobile çarpan 16 yaşındaki ehliyet sürücüye cezai işlem uygulandı.

O.T, 19 ADF 018 plakalı otomobille seyir halindeyken Yatukcu Mahallesi'nde jandarma trafik ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Bu sırada otomobiliyle Zafer Caddesi'nde park halindeki bir otomobile çarpan sürücü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İncelemede 16 yaşında olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlenen sürücüye ehliyetsiz araç kullanma ve "dur" ihtarına uymama suçlarından cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel
