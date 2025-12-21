Hatay'da motosikleti üzerine yatarak kullanan ehliyetsiz sürücüye 63 bin lira ceza

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikleti üzerine yatarak kullanan ehliyetsiz sürücüye 63 bin 326 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin motosikletin üzerine yatarak trafikte seyrettiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yapılan çalışmada sürücünün Y.Y. olduğunu ve ehliyetinin bulunmadığını belirledi.

Kullandığı motosikletin plakası da olmayan Y.Y'ye çeşitli ihlallerden 63 bin 326 lira ceza kesildi.