Motosikleti ile akrobatik hareketler yapan ehliyetsiz sürücüye 77 bin TL ceza

Güncelleme:
Hatay'da akrobatik hareketler yapan ve ehliyetsiz motosiklet süren M.S.'ye toplam 77 bin 239 TL ceza kesildi. Sürüş sırasında kask takmayan ve plakasız motosikletle trafiğe çıkan sürücü çeşitli ihlallerden dolayı durduruldu.

HATAY'da trafikte ilerlerken motosikletinin ön tekerini kaldırıp, akrobatik hareketler yapan ve bu anları sanal medyadan paylaşan ehliyetsiz sürücü M.S.'ye, toplam 77 bin 239 TL ceza kesildi.

Antakya ilçesinde motosikleti ile ilerlerken akrobatik hareketler yapan ve aracının ön tekerini kaldırdığı anları görüntüleyip, sanal medyada paylaşan M.S., Gülderen Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durduruldu. Sürücünün ehliyetsiz olduğu, motosikletin plakasız ve muayenesiz şekilde trafiğe çıkarıldığı, zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı ve aracın teknik donanımlarının mevzuata uygun olmadığı belirlendi. Kask da kullanmadığı tespit edilen sürücüye toplam 77 bin 239 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
