Haberler

Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 336 bin lira ceza verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne, plakasız araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan toplamda 336 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücü ve motosikletin yolcusunun yaralandığı olayda, motosiklet trafikten men edildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerinin durdurmak istediği plakasız motosikletin sürücüsü Y.N. (16) kaçmaya başladı.

Şüpheli, kovalamacanın ardından Billur Caddesi'nde motosikletini devirince, polis ekiplerine yakalandı.

Sürücüye, "ehliyetsiz ve plakasız araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" toplam 336 bin lira idari para cezası uygulandı.

Motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Öte yandan sürücü ile motosikletteki bir yolcu da kazada yaralandıkları için hastaneye kaldırıldılar.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

