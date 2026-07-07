Nüfus Müdürlüğünden "ehliyetin geçerlilik süresinin kontrol edilmesi" uyarısı

Sinop Merkez İlçe Nüfus Müdürü Necdet Yaman, sürücü belgesi geçerlilik süresi dolanların belgelerini yenilemeleri gerektiğini belirtti.

Yaman, yaptığı açıklamada, bazı vatandaşların ehliyetlerindeki tarih süresini dikkate almamaları nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ve cezai işlemle karşı karşıya kaldıklarına işaret etti.

Sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerine ilişkin bilgi veren Yaman, B sınıfı sürücü belgelerinin 10 yıl, C ve E sınıfı gibi ağır vasıta ile ticari araç kullanımına yönelik sürücü belgelerinin ise 5 yıl geçerli olduğunu anlattı.

Süresi dolmuş sürücü belgesiyle araç kullanılması halinde denetimlerde sürücüsüz belge kullanma cezası uygulandığını vurgulayan Yaman, vatandaşların sürücü belgelerini yenilemek için sağlık raporu ile nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini kaydetti.