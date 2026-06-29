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Mardin merkezli ehliyet sınavında usulsüzlük operasyonunda 44 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı

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Mardin merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, ehliyet sınavında gizli kamera, casus kulaklık ve yapay zeka ile kopya çektikleri iddia edilen 44 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, ehliyet sınavında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 44 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, ehliyet sınavlarında gizli kamera, casus kulaklık ve yapay zeka ile oluşturulan sahte biyometrik fotoğraf kullanarak, kopya düzeneği kurdukları tespit edilen zanlılara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Mardin merkezli Şanlıurfa, İzmir, Sakarya ve Tokat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 11 fişek ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Operasyon kapsamında 44 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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