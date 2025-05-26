Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni: 2 Şüpheli Gözaltında

Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni: 2 Şüpheli Gözaltında
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ehliyet sınavı için kopya düzeni hazırlayan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, otogarda bir kişinin yanında kulak içi aparat bulundurduğunu fark ederek müdahale etti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırladığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otogarda bir şüphelinin yanındaki kişiye kulak içi aparat takmaya çalıştığını fark etti.

Şüphelilerin yanına giden ekipler, B.Y'nin aparatı ehliyet sınavında kopya çekmesi için R.A'ya takmak istediğini belirledi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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