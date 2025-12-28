Haberler

Ehliyet sınavında kalp krizi geçirip motosikletle kaza yapan Üzeyir öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da ehliyet almak için girdiği sınavda kalp krizi geçirip motosikletle kaza yapan 18 yaşındaki Üzeyir Hazar, hastanede hayatını kaybetti.

AYDIN'da ehliyet almak için girdiği sınavda kalp krizi geçirip motosikletle kaza yapan Üzeyir Hazar (18), ağır yaralandı. Hazar, kaldırıldığı hastanede kalp krizinden hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Denizli Bulvarı'nda meydana geldi. Üzeyir Hazar, ehliyet almak için girdiği sınavda 09 ABS 178 plakalı motosikletini kullanırken kalp krizi geçirdi. Hazar'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet devrilip, sürüklendi. Daha önce 2 kez açık kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Hazar, ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine gelen ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Hazar, doktorların müdahalelerine rağmen kalp krizinden hayatını kaybetti.

Haber - Kamera: Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da otel odasına baskın! Yatağın altından kalaşnikof çıktı

Polisten otel odasına baskın! Yatağın altından neler çıktı neler
Vucic'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Türkiye'ye haddini aşan suçlama! Skandal ifadeler kullandı
KIZILELMA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk

KIZILELMA'dan bir ilk daha! Dünya havacılık tarihine geçti
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
İstanbul'da otel odasına baskın! Yatağın altından kalaşnikof çıktı

Polisten otel odasına baskın! Yatağın altından neler çıktı neler
Yola döşenen mayınlar patladı! Otomobildeki 9 kişi feci şekilde can verdi

Araç geçerken yoldaki mayın patladı, 9 kişi feci şekilde can verdi
Bakan Şimşek: Yapay zeka sayesinde 2 milyar TL'nin üzerinde verimsiz harcama önlendi

Kamuda yapay zeka tasarrufu! Bakan Şimşek ilk kez rakam verdi