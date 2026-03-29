Silivri'de ehliyet sınavını geçemeyen sürücü adayı ve babası, komisyon üyesine saldırdı

SİLİVRİ'de ehliyet sınavını geçemeyen sürücü adayı, sınavın ardından babası ile birlikte komisyon üyesine saldırdı. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, ehliyet almak için direksiyon sınavına giren bir kişi, yeterli puan alamadığı için sınavı geçemedi. Bunun üzerine sürücü adayı ve babası ile komisyon üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

'SİZİN ALLAHINIZ YOK MU' DİYEREK KOMİSYON ÜYESİNE SALDIRDI

Çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedilen olayda taraflardan sürücü adayı ve babasının komisyon üyesine 'Sizin Allahınız yok mu' diye saldırdığı anlar yer aldı. Aldığı darbelerin ardından yere yığılan komisyon üyesi, kendisini darbeden baba ve oğuldan şikayetçi oldu. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

