Başkentte EGO şoförünü darbettikleri iddiasıyla 1'i çocuk 3 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Ankara'da trafikte yol verme yüzünden EGO otobüsü şoförü ile tartışan üç kişi, şoförü darbederek olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Başkentte trafikte tartıştıkları EGO otobüsü şoförünü darbettikleri iddiasıyla 1'i çocuk 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ İlçesi Atatürk Bulvarı'nda Ş.K, S.A. ve suça sürüklenen çocuk B.A ile EGO şoförü A.S. arasında "yol verme" nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışma sonucu şüpheliler EGO şoförü A.S'yi darbetti.

Olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın ardından kaçan şüpheliler, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
