EGO Genel Müdürlüğü, motosiklet tartışmasıyla ilgili disiplin işlemi başlattı
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünce, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan motosiklet kullanıcısıyla tartışan otobüs şoförü hakkında disiplin işlemi başlatıldı.
EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22 Mart'ta, 542 Eryaman-Sezenler hattında, "22-522" kod numaralı araçla servis yapan otobüs sürücüsünün, Eryaman 5. Etap'ta trafikte seyir halindeyken bir motosiklet kullanıcısı ile yaşadığı tartışmaya dair sosyal medya paylaşımları üzerine konunun incelendiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bahse konu iddiayla ilgili olarak, araç kamera kayıtları ve sosyal medya paylaşımlarının incelenmesi neticesinde, sürücü personelin hatalı olduğu anlaşıldığından derhal disiplin işlemi başlatılmıştır. Süreç hassasiyetle takip edilmektedir."