EGO, Ankara'ya 13 Yeni Otobüs Ekledi

EGO, Ankara'ya 13 Yeni Otobüs Ekledi
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EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'daki toplu taşıma sistemini güçlendirmek amacıyla her biri 105 yolcu taşıma kapasitesine sahip 13 yeni Mercedes-Benz Conecto otobüsünü filoya dahil etti. Yeni araçlar, konfor ve güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor.

EGO Genel Müdürlüğü, Başkent'teki filosuna her biri 105 yolcu taşıma kapasitesine sahip 13 yeni otobüs daha ekledi.

EGO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla, filoya 2025 model 13 Mercedes-Benz Conecto solo otobüs dahil edildi.

Dizel yakıtlı, 12 metre uzunluğundaki araçlar, 27 oturan ve 78 ayakta yolcu kapasitesiyle 105 yolcu taşıyabilecek.

Engelli vatandaşların erişimini kolaylaştıran alçak tabanlı tasarımı, elektronik süspansiyon sistemi, tam otomatik dijital klima, sessiz ve titreşimsiz çalışan motor gibi donanımlarla yolculuk konforunu üst seviyeye çıkaran otobüsler, elektronik fren yönetimi, yangın ikaz ve söndürme sistemi ile devrilme dayanımı gibi üst düzey güvenlik özellikleriyle sürücülere ve yolculara güvenli bir yolculuk imkanı sunacak.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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