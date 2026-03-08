Haberler

Şehit Polisler Anma Günü'nde Işıklandırma

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), tüm şehit polislerin anısına "Uluslararası Şehit Polisleri Anma Günü" vesilesiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Galata Kulesi'nin ışıklandırıldığını bildirdi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün görevi başında hayatlarını kaybeden tüm polislerimizi 'Uluslararası Şehit Polisleri Anma Günü' vesilesiyle anıyoruz. Bu anlamlı günde, 196 INTERPOL üyesi ülkenin simge yapılarında olduğu gibi ülkemizde de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Galata Kulesi, şehit olan tüm polislerimizin anısına ışıklandırıldı. Başta ay yıldızlı şanlı bayrağımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz olmak üzere uluslararası alanda görevi başında şehit olan tüm polislerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Gazilerimize ise şükranlarımızı sunuyoruz."

Paylaşımda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Galata Kulesi'nin fotoğraflarına da yer verildi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
