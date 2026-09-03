Polis Adayları Didim'de Vatan Aşkıyla Eğitimde

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi (İGF) öğrencilerinin eğitimlerine ilişkin video paylaştı.

EGM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, Aydın Didim Uygulamalı Eğitim Kampı'ndaki mesleki ve fiziki eğitim süreçlerine ilişkin görüntülere yer aldı.

Paylaşımda, "Bir sevda ki, azim, sabır ve sarsılmaz bir inançla büyür. Eğitim sahalarında, yurdumuzun dört bir yanında ve günün her anında değişmeyen tek bir şey var. Vatan aşkı. Bu kutlu yolda verilen her mücadele, aziz milletimizin huzuruna adanmışlığın en somut tezahürüdür. Polis Akademisi Didim Uygulamalı Eğitim Kampı'nda, milletimize hizmeti gurur, görevi şeref bilen kahramanlar yetişiyor. Ülkemizin huzuru da yarınları da onların emin ellerinde." ifadeleri kullanıldı.

Kampta 533 polis adayı eğitim görüyor

15 Ağustos-6 Eylül arasında gerçekleştirilen kampa, İGF Dekanlığı hazırlık, 1. sınıf ve 2. sınıf öğrencilerinden toplam 533 öğrenci katılıyor.

Öğrencilere kamp kapsamında mesleki eğitim, Polis Müdahale Yöntem ve Teknikleri (PMYT), ilk yardım, yüzme, silah bilgisi ve atış teknikleri ile yanaşık düzen gibi çeşitli alanlarda eğitim veriliyor.

Uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin yanı sıra fiziksel ve teknik yeterliliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Alman polis adayları da kampta eğitim alıyor

Polis Akademisi Başkanlığı ile Almanya Federal Polis Akademisi (BPOLAK) arasında yürütülen eğitim ve akademik işbirliği kapsamında Bielefeld Polis Okulundan (BPOLAFZ) 10 öğrenci ve 3 gözlemci personel, 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasındaki uygulamalı eğitim faaliyetlerine katılıyor.

Programın, iki ülkenin polis eğitim kurumları arasındaki eğitim ve akademik işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: AA