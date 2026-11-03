Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

EGM'de COP31 için Ali Fidan başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EGM'de, 9-20 Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31 için Ali Fidan başkanlığında koordinasyon ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Türkiye'nin ev sahipliğindeki organizasyonun güvenliği için alınan tedbirler ve birimlerin koordinasyonu değerlendirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde (EGM), 9-20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) için koordinasyon ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan başkanlığındaki toplantıda, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonun güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla alınan tedbirler ile ilgili birimlerin etkin bir koordinasyon içerisinde yürüttüğü faaliyetler değerlendirildi.

Kaynak: AA
İzmit'te restoranda yemek yiyip çay içtiler! 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtılar

Yediler, içtiler! 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otogaza dev zam pompaya yansıdı! Fiyatlar 50 lirayı aştı

Gece yarısı okkalı zam! Tüm hesaplar değişti
Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı! Tribünler şaşkına döndü

Dün gece maç izlemek için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı!
Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı açıkladı! Duyanlar inanamadı

Danla Bilic'in pişmanlığı servet değerinde! Rakam dudak uçuklattı
Kiev'de askeri binanın içinden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı

Halkı galeyana getiren görüntü! Onlarca kişi askeri binayı bastı
TOGG'da ortaklık yapısı değişiyor! Anadolu Grubu ve Vestel çıkıyor, Turkcell'in payı yüzde 34'e yükseliyor

İki dev ortak Togg'dan çıkıyor! Payların yeni sahibi belli oldu
Kolombiya'da 20 yıl ağrıları ciddiye alınmayan 26 yaşındaki Melisa'nın ötenazi başvurusu reddedildi: Ölmek istemiyorum, ağrının bitmesini istiyorum

20 yıl ağrısına kimse inanmadı! 26 yaşında ötenazi için başvurdu
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı

Uçak kazasında acı detay! Milyoner iş insanı ve ailesi de öldü