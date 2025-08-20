Eğlence Mekanına Haraç İçin Ateş Açtılar

Haberler
Güncelleme:
Büyükçekmece'de eğlence mekanına ateş açan şüpheliler, saldırının anını kaydedip iş yeri sahibinden 10 milyon lira haraç istedi.

BÜYÜKÇEKMECE'de iddiaya göre eğlence mekanına ateş açan şüpheliler, cep telefonu kamerasıyla kaydettikleri görüntüleri iş yeri sahibine göndererek 10 milyon lira haraç istedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mimaroba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; otomobil ile eğlence mekanının önüne gelen şüpheliler, aracından inerek iş yerine ateş açıp kaçtı. Olayın ardından cep telefonu kamerasıyla kaydettikleri saldırı anını iş yeri sahibine gönderen şüpheliler 10 milyon lira haraç istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipleri, eğlence mekanında inceleme yaparken şüphelilerin yakalanması içinde çalışma başlattı. Öte yandan şüphelilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde iş yerine 4-5 el ateş ettiği görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
