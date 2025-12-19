İstanbul'da 'Eğitime Destek Gecesi' konseri düzenlendi

Türk Gençlik Vakfı ve Kalem Vakfı bünyesindeki eğitim faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla "Eğitime Destek Gecesi" konseri İstanbul'da düzenlendi.

Çamlıca Kalem Vakfı Okulu'nda gerçekleştirilen programda, sanatçılardan Aylin Şengün Taşçı, Eda Karaytuğ, Esra İçöz, Mine Geçili ve Umut Akyürek sahne aldı.

Gecede "Başka Söz Söylemem", "Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun", "Yemeni Bağlamış", "Gel Gönlümü Parçala", "Nasıl Geçti Habersiz" ve "Nazende Sevgilim"in de aralarında olduğu birçok parça seslendirildi.

Aylin Şengün Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamı kadınlardan oluşan bir seyirciye hitap etmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Kadının toplumda hala pozitif ayrımcılığa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kadın çoğu zaman kendini ifade etmekte çekinen, kimi zaman da ezilen bir konumda kalıyor. Özellikle genç kızlarımızın eğitimi için yapılan böyle anlamlı bir çalışmanın parçası olmak çok kıymetli." dedi.

Eda Karaytuğ, "Enerjisi ve duygusu çok yüksek bir seyirci vardı. Böyle bir yardım gecesinde sahnede olmak, programın ruhuna uygun eserler icra etmek çok anlamlıydı. Dileriz ki yardıma ihtiyaç duyulmayan, kimsenin kimseye muhtaç olmadığı bir dünya olsun." diye konuştu.

Esra İçöz, "Bu akşam burada çok güzel yürekli insanlar vardı. Hepsi eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için bir araya geldi. Sanatımızın böyle bir amaçla karşılık bulması bizi de çok mutlu etti. Sosyal sorumluluk projelerinde sanatımızla destek olmaya her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

"Kadın, kadının yurdudur"

Mine Geçili de kız çocuklarının eğitimine çok önem verdiğini söyleyerek, "Dinleyicinin size eşlik ettiğini görmek sahnedeki duyguyu bambaşka bir boyuta taşıyor. Kız çocuklarının sonuna kadar okumasını her platformda destekliyorum. Böyle bir gecenin parçası olmak beni çok mutlu etti." açıklamasını yaptı.

Umut Akyürek ise programdaki kadın dayanışmasına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünyanın belki de en anaç, maddi ve manevi olarak fedakarlık yapan kadınlarına sahibiz. Salondaki izleyicilerin tamamının kadın olması çok güçlü bir duyguydu. Kadın, kadının yurdudur. Bu gece hem kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak hem de kadın dayanışmasını göstermek açısından çok kıymetliydi. Kadın zarafetin ve nezaketin sembolüdür, gençlerimize örnek olmalıyız."

Program sonunda sanatçıların Aylin Şengün Taşçı'nın bestesi olan "Dayan Filistin" eserinin hep birlikte seslendirilmesiyle sona erdi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül'ün de katıldığı "Eğitime Destek Gecesi"nde ayrıca destekçilere plaket takdim edildi.