MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kılınç, Antalya'da incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Erdal Kılınç, Antalya'da yapılan eğitim etkinliklerini ve sınav uygulamalarını yerinde inceledi. Özel gereksinimli bireylere yönelik destek eğitimlerinin önemine değindi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Erdal Kılınç, Antalya'da ölçme ve değerlendirme alanına yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 81 ilden öğretmenlerin katılımıyla Öğretmenevi'nde düzenlenen "Sınav Tedbir Hizmeti Eğitici Eğitimi" etkinliğinin açılışı yapıldı.

Etkinliğe katılan Kılınç, özel gereksinimli bireylerin sınav süreçlerinde daha etkin desteklenmesine yönelik eğitimlerin önemli olduğunu belirtti.

Programın ardından Kılınç, Kepez'deki Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu ve Hacı Çetin Babüroğlu Ortaokulu'nda "Ülke Geneli Ortak Sınav" uygulamalarını inceledi.

Sınav süreçlerine ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendiren Kılınç, uygulamaların eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdiğini belirtti.

Ayrıca, Kepez Şerife Tufan İlkokulu'nda da üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeye yönelik uygulanan "Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE)" çalışmasının sınıf ortamındaki yansımaları gözlemlendi.

Ziyaretlerde Kılınç'a, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş eşlik etti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti

Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede

Trump'ın kara listesi! 3 ülke en tepede
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı! Suçlama bu kez farklı

Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı! Suçlama bu kez farklı
Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir

Tartışmaya Babacan da katıldı: Türkiye'nin önünü açacak adım...
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti

Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
Kardeşler 1 saat arayla vefat etti! Farklı yerlere defnedilecekler

Kardeşler 1 saat arayla vefat etti
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor