Haberler

Eğitimci yazar Halit Ertuğrul, Nallıhan'da öğrencilerle buluştu

Eğitimci yazar Halit Ertuğrul, Nallıhan'da öğrencilerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, "Başarıda Motivasyon, GünümüzdeGenç Olmak" konferansı düzenlendi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, "Başarıda Motivasyon, Günümüzde

Genç Olmak" konferansı düzenlendi.

Nallıhan Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce düzenlenen ve Nallıhan Şehit Vural Arıcı Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta eğitimci yazar Halit Ertuğrul, öğrencilerle bir araya geldi.

Ertuğrul, öğrenciler için kitaplarını da imzaladı.

Kaymakam Semih Doğanoğlu, konferansın ardından Ertuğrul'a hediye sundu.

Konferansa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik, Nallıhan Müftüsü Selahattin Aydın, Nallıhan Müftülüğü Şube Müdürü Faruk Taşçı, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Ünal ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi

Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar

Altın yatırımcısını bu sözlerle uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar
Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi

Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Kurgu mu gerçek mi? Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu

Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi